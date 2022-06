Nayef Aguerd quitte Rennes pour West Ham

Nouveau départ pour Nayef Aguerd. Le défenseur central du Stade Rennais FC s'est engagé ce lundi en faveur de West Ham. « Le joueur de 26 ans rejoint les Hammers du club français de Ligue 1 de Rennes pour un contrat de cinq ans et ajoute encore plus de qualité et de profondeur à l'équipe de David Moyes. Il portera le maillot No27 », précise le communiqué publié par le club londonien pour l'occasion.

Les Hammers ont déboursé un montant compris entre 30 et 35 M€ pour convaincre le club breton de lâcher un élément acheté 4 M€ à Dijon en 2020. L'international marocain (19 capes, 1 but), un élément clé de la charnière centrale de Bruno Genesio à Rennes et apparu à 90 reprises au total en Ligue 1 (dont 80 matchs avec le SRFC), va découvrir la Premier League. Nayef Aguerd sera notamment en concurrence avec Angelo Ogbonna, Issa Diop ou encore Kurt Zouma à West Ham.