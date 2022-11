Mondial 2022 : Samuel Eto'o voit une finale 100% africaine

En marge de la Coupe du monde 2022 qui débutera le 20 novembre prochain avec un match entre le Qatar et l'Équateur (rencontre à suivre sur notre live commenté), le président de la Fédération Camerounaise de Football Samuel Eto'o s'est livré au jeu des pronostics pour les chaînes officielles de la Coupe du monde. Il voit une compétition solide de la part des formations africaines (la Tunisie, le Ghana, le Cameroun, le Maroc et le Sénégal) puisqu'il s'imagine les voir se qualifier pour les huitièmes de finales : «je vois les cinq équipes africaines se qualifier dès la phase de poules.»

L'ancien buteur du FC Barcelone et de l'Inter Milan voit d'ailleurs une finale 100% africaine au terme d'un parcours qu'il a soigneusement imaginé : «une qualification du Maroc en finale après les victoires contre l'Espagne (en huitièmes de finale), le Portugal (en quart de finale) et l'actuel champion de France (en demi-finale). Du côté du Cameroun, le parcours attendu vers la finale passe par des victoires contre la Belgique (en quart de finale) et le Sénégal, vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (demi-finale).» Réponse dans quelques semaines au Qatar.