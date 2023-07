ASSE : Georges Bereta est décédé

L’AS Saint-Étienne vient de perdre une de ses légendes. Le club forézien annonce que son ancien ailier gauche, Georges Bereta, nous a quittés ce mardi à l’âge de 77 ans.

«C’est avec une immense tristesse et une grande émotion que l’ASSE a appris ce mardi le décès de Georges Bereta, ancien joueur de l’ASSE (1966-1974), son club formateur, et international français (44 sélections, 4 buts)», indiquent les Verts sur leur site officiel. Bereta a notamment remporté avec Sainté 6 titres de champions de France, 3 Coupes de France et autant de Trophées des Champions.

