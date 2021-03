Pohronie : Alieu Fadera est demandé

Ça plane pour Alieu Fadera (19 ans) ! Le milieu offensif de Pohronie s'est encore illustré ce week-end encore lors du succès des siens contre Senica (3-0, 23e journée de Fortuna Liga), étant impliqué sur deux buts. Avec 5 réalisations et 5 passes décisives en 22 apparitions, le jeune Gambien est l'un des meilleurs éléments de l'écurie slovaque cette saison. Il vient d'ailleurs d'être récompensé par une première convocation en sélection A pour les matches contre l'Angola et la RD Congo dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Le fruit du travail de ses derniers mois en Slovaquie. Le marché n'est pas indifférent aux qualités de ce droitier percutant, plutôt à l'aise du gauche. Selon nos informations, plusieurs écuries plus huppées se sont penchées sur son cas, notamment en Bundesliga. D'autres clubs, certains toujours qualifiés en Ligue Europa (YB Berne et Slavia Prague), sont eux aussi venus aux renseignements, à l'image du Sparta Prague, du FC Bâle, d'Anderlecht et du FC Bruges. Toujours d'après nos informations, le Stade Rennais a également demandé des informations ces dernières semaines. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le natif de Bakau devrait sans doute faire parler de lui dans les semaines et mois à venir.