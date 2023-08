FC Metz - OM : les compositions officielles

Lendemain difficile pour l’Olympique de Marseille qui se déplace déjà à Saint-Symphorien pour affronter le FC Metz ce vendredi soir à 21h (suivez la rencontre en direct sur FM). À peine 3 jours après l’élimination au 3ème tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Panathinaikos, l’OM doit remettre le bleu de chauffe et se frotter au promu messin. Le début de saison est en demi-teinte avec cette élimination mais il ne faut pas oublier l’objectif principal du club qui est de finir sur le podium pour une 3ème saison consécutive en Ligue 1 et donc il faut prendre les points maintenant. Sur les 10 dernières confrontations, l’OM n’a perdu qu’une seule fois et reste sur une victoire lors du dernier affrontement. Le FC Metz, de son côté, a évidemment le maintien en tête pour éviter de faire l’ascenseur entre la ligue 1 et la Ligue 2 mais les Lorrains ont mal entamé leur exercice 23/34 avec une lourde défaite 5-1 à Rennes. Le calendrier qui les attend n’est pas si simple non plus avec des déplacements à Clermont et Lens, et les réceptions de Reims et de Strasbourg sur les prochains matchs.

La suite après cette publicité

Pour les choix tactiques, Marcelino fait très peu tourner par rapport au match contre le Pana. Seuls changements, le retour de Kondogbia au milieu, Soglo titulaire à la place d’Ounahi et Balerdi associé à Mbemba derrière. Lodi et Clauss enchaînent sur les côtés. Rongier sera le milieu à côté de Kondogbia. Chez les Grenats, Boloni effectue quelques changements par rapport à la défaite contre Rennes, Jacques est titulaire dans la défense à gauche. Lô avec N’Doram au milieu et Maziz en 10. Mikautadze sera alimenté par Sabaly et Mbaye.

Les compostions d’équipes

FC Metz : Oukidja - Colin, Traoré (cap.), Candé, Jacques - Lô, N’Doram - Sabaly, Maziz, Mbaye - Mikautadze.

OM : Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi - Sarr, Kondogbia, Rongier (cap.), Soglo - Ndiaye, Aubameyang.

La suite après cette publicité

Tentez de gagner 80€ (en misant 10€) avec une victoire de l’OM 2-0 contre Metz (cote à 8). Notre partenaire Parions Sport en Ligne vous offre en exclusivité 10€ de crédits de jeu sans dépôt avec le code FM10 ainsi qu’un bonus de bienvenue (jusqu’à 90€)