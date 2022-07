Nike présente le nouveau maillot extérieur 2022-2023 de Liverpool

Liverpool vient de révéler ce mardi son nouveau maillot extérieur pour la saison 2022-2023, conçu par Nike, qui a fait preuve de créativité pour l'occasion.

Une touche d'originalité pour les Reds. Plus de deux mois après avoir révélé au grand jour le nouveau maillot domicile de Liverpool pour la saison 2022-2023, Nike a levé le voile ce mardi sur l'identité de la nouvelle tunique extérieure que porteront les hommes de Jürgen Klopp, vice-champions d'Europe et d'Angleterre en titre, lors du prochain exercice loin de leurs bases.

La suite après cette publicité

Un look remarquable

Contrairement à l'away kit de l'exercice précédent, le nouveau conçu par la marque à la virgule se veut assez fantaisiste. Paré majoritairement de blanc, ce maillot est associé à du noir pour ce qui est des logos et des applications en son sein.

Difficile de passer à côté de cette création de l'entreprise américaine. Et pour cause : un design de marbre tourbillonnant et multicolore, avec un effet brillant, est en effet présent sur la partie avant de cette tenue. Comme expliqué ci-dessus, le swoosh est noir, tout comme l'écusson des pensionnaires d'Anfield et le sponsor maillot principal, Standard Chartered.

Un maillot away en contraste avec le home

Pour rappel, la banque britannique, qui sponsorise le LFC depuis 2010 et la fin de l'aventure avec Carlsberg, rapporte actuellement 48 M€ par saison aux dirigeants anglais. Le club du nord-ouest de l'Angleterre serait d'ailleurs proche de renouveler ce bail expirant en 2022-23 avec le plus gros contrat de l'histoire du marché, évalué à 96 M€ la presse britannique.

Nike, équipementier de Liverpool depuis 2019-2020 après New Balance, rapporte de son côté une part fixe de 30 M€ par saison au mythique club anglais. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les amoureux de Mohamed Salah, Luis Diaz ou encore Virgil van Dijk auront l'embarras du choix pour leurs nouveaux maillots, avec un home simple et épuré et un away plus original et travaillé.

Venez précommander ce nouveau maillot away de Liverpool en envoyant le code REDS ainsi que nom + prénom + n° de téléphone en DM sur l'Instagram de @foot.fr !