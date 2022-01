Mercato PSG : Lucas Paqueta cible privilégiée de Leonardo

Un coup d'avance. Alors que le mercato d'hiver bat son plein, Leonardo prépare déjà la prochaine fenêtre des transferts. Selon les informations de L'Équipe, le directeur sportif du Paris SG est sur les traces de Lucas Paqueta (24 ans), maître à jouer de l'Olympique Lyonnais (6 réalisations et 2 offrandes en 18 apparitions en L1).

Le dirigeant parisien, qui avait œuvré pour la venue du milieu de terrain à l'AC Milan en janvier 2019 pour près de 40 millions d'euros, adore son compatriote et son style de jeu. Il n'hésite pas à le dire en privé et en a même déjà discuté avec ses patrons, explique le quotidien sportif.

Au moins 60 M€

Il s'agit d'ailleurs d'une idée fixe puisque, à l'été 2020 déjà, avant que l'international auriverde (28 sélections, 6 réalisations) débarque à l'OL, «Leo» avait pris la température pour l'attirer du côté du Parc des Princes. Le Carioca sait d'ailleurs que l'intérêt du PSG est toujours d'actualité, même si aucune approche concrète n'a été opérée.

Le club rhodanien, avec qui le Brésilien est sous contrat jusqu'en juin 2025, se montrera très dur en affaire. L'Équipe explique que les Gones, qui reçoivent... le PSG dimanche, demanderont au moins 60 M€ alors qu'ils en avaient sorti 20 pour le recruter il y a un an et demi. Leonardo est prévenu, retrouver Paqueta lui coûtera sacrément cher. Mais, quand on aime, on ne compte pas...