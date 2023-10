Droits TV : Javier Tebas monte au créneau pour défendre DAZN

Mardi, l’appel d’offres de la Ligue de football professionnel (LFP) pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029 n’a pas eu l’effet escompté. Comme nous l’évoquions dernièrement, aucun des lots n’a trouvé preneur dans la mesure où les principaux diffuseurs, tels beIN Sports et Amazon, ont été refroidis par les exigences imposées par la LFP. Conséquence, DAZN pourrait rapidement sauter sur l’occasion. Malgré tout, le service de streaming sportif ne fait pas l’unanimité, la faute à d’importantes pertes essuyées depuis sa création en 2016.

Présent à l’occasion des Sportel Awards à Monaco, Javier Tebas est monté au créneau pour défendre l’entreprise britannique. «Nous sommes très contents de cette collaboration. Ils comprennent très bien nos souhaits et valorisent l’expérience du téléspectateur… Ils n’ont aucun problème de paiement. On m’a posé des milliers de fois cette question. Ils payent parfaitement ce qu’ils doivent. Et c’est une entreprise qui non seulement règle ses factures, mais qui a aussi une stratégie à moyen terme très claire. Pour le football français, c’est une bonne nouvelle que DAZN s’intéresse à la Ligue 1», a déclaré le patron du football du football espagnol. Pour rappel, DAZN retransmet actuellement cinq rencontres par journée du championnat d’Espagne.