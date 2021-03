Lothar Matthäus donne son avis sur le Bayern Munich

La suite après cette publicité

Depuis l’arrivée d’Hans-Dieter Flick sur le banc du club, le Bayern Munich est devenu une véritable machine de guerre, qui roule sur la Bundesliga et sur l’Europe. Grand favori à la victoire finale en Ligue des champions après avoir remporté la dernière édition, le Bayern a impressionné son ancienne gloire Lothar Matthäus, milieu de terrain du club de 1984 à 1988 et de 1992 à 2000., notamment sur l’excellent exercice précèdent.

«C'est génial, mais il faut que le Bayern fasse ses preuves encore et encore, et c'est ce qui fait la beauté de cette équipe : ces joueurs veulent aussi faire leurs preuves encore et encore, ils ont vraiment ce gène du Bayern en eux. L'ADN est de ne jamais se reposer. J'ai regardé l'équipe des années 70 à la télévision, à mon époque nous avions de grands joueurs, le FC Bayern a toujours eu du succès mais à mes yeux le FC Bayern n'a jamais joué de manière aussi attractive que la saison dernière. J'aimais bien le FC Barcelone avec son style tiki-taka, mais je suis un peu plus impressionné par la vitesse du FC Bayern aujourd'hui. La façon dont le FC Bayern se présente depuis un certain temps déjà est formidable pour le football allemand», a-t-il expliqué à travers une interview réalisé par le club bavarois.