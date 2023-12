Allemagne : le gardien de Hambourg inscrit un CSC complètement surréaliste contre Sankt Pauli

Une carrière est faite de moments de gloire et de moments plus gênants. Ce vendredi, Daniel Heuer Fernandes a clairement connu un épisode qui appartiendrait à la deuxième partie. En effet, lors du choc de la 15e journée de 2.Bundesliga entre Hambourg et Sankt Pauli, le portier hambourgeois a inscrit un but contre son camp totalement lunaire.

Menés 1-0 face à leurs adversaires du jour, les visiteurs ont ainsi vu leur portier marquer dans ses propres filets de manière surprenante quelques minutes plus tard. Face au pressing des locaux, le défenseur du HSV, Guilherme Ramos, s’est rendu coupable d’une passe dangereuse vers son gardien. Ce dernier a alors envoyé une frappe puissante et totalement dévissée dans ses propres buts. Heureusement pour le gardien portugais de 31 ans, son équipe a pu revenir à hauteur en seconde période pour accrocher le nul. Mais nul doute que ce CSC devrait lui coller à la peau pendant encore longtemps…