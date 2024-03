La tension monte entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone pour Joao Felix

126 millions d’euros. Voilà la somme rondelette dépensée par l’Atlético de Madrid pour recruter João Félix à l’été 2019. À cette époque, le jeune portugais est considéré comme l’un des plus grands talents du football mondial après une saison époustouflante sous la tunique de Benfica. Cinq ans plus tard, rien ne s’est passé vraiment comme prévu pour l’international portugais. Considéré comme un flop énorme à Madrid où il n’a jamais su assimiler les principes de jeu de Diego Simeone, Felix a été prêté pendant six mois à Chelsea la saison passée. Après un prêt assez neutre en terres londoniennes, l’attaquant polyvalent de 24 ans est revenu à Madrid l’été dernier. Et après un été agité dans la capitale ibérique, ce dernier a eu gain de cause en étant envoyé au FC Barcelone, son choix prioritaire au début du mercato estival.

Fort de cette arrivée désirée dans un club qui le voulait également, le droitier a brillé pour ses débuts. Pourtant, l’état de grâce n’a pas duré pour le natif de Viseu. De moins en moins aligné, João Félix est aujourd’hui considéré comme un remplaçant de luxe aux yeux de Xavi. Forcément, malgré ses 8 buts et 5 passes décisives en 33 apparitions avec le club culé cette saison, ce statut interroge alors que son prêt en Catalogne prend fin en juin prochain. En proie à d’énormes difficultés financières, le Barça ne compte pas faire d’offres pour recruter directement le Portugais à l’issue de la saison. Une situation qui fait clairement grincer des dents chez les Colchoneros.

L’Atlético de Madrid pourrait envoyer João Félix en Arabie saoudite

En effet, alors que l’avenir du joueur est barré dans la capitale tant que Diego Simeone est sur le banc des Matelassiers, ces derniers souhaitent que le Barça propose un transfert sec pour exfiltrer le numéro 14 des Blaugrana. Des négociations au point mort et qui reviennent forcément alors que les deux équipes s’affrontent ce dimanche pour le choc de la 29e journée de Liga (21h). Désireux de rester avec la formation catalane la saison prochaine comme le confie Sport ce samedi, João Félix sait qu’il est persona non grata à l’Atlético de Madrid et s’attend à une rencontre chargée émotionnellement dimanche. De son côté, Xavi, son entraîneur, sait que son joueur sera capable de surmonter cette pression comme il l’a confié en conférence de presse : «le traitement réservé à João Félix par les supporters de l’Atlético demain ? Personnellement, j’ai aimé l’environnement hostile. Joao a un fort caractère et veut montrer son talent, dont il a beaucoup. Nous aurons besoin de beaucoup de personnalité pour gagner le match. Il a toutes les caractéristiques pour jouer un grand match demain.»

La rencontre de demain sera également l’occasion pour les deux directions de reparler de l’avenir du joueur de 24 ans. Alors que rien ne bouge depuis plusieurs mois, Sport indique que Jorge Mendes, agent du joueur, a les cartes en main. Alors que 50 millions d’euros sont demandés d’un côté et qu’un nouveau prêt est seulement envisagé de l’autre, le représentant portugais devra travailler sur un compromis viable à offrir aux deux clubs. Auquel cas, son client risque de voir sa carrière être sacrément chamboulée. En effet, d’après le quotidien ibérique, une vente de João Félix en Arabie saoudite est même considérée par l’Atlético de Madrid si aucun terrain d’entente n’est trouvé avec le FC Barcelone. Vous l’aurez compris, la journée de demain est extrêmement importante dans la carrière de João Félix. Interrogé sur cette échéance, Diego Simeone a fait comme s’il ne connaissait pas son ancien joueur : «João Félix ? Je suis très respectueux envers les joueurs qui jouent pour d’autres équipes. Normalement, je ne donne mon avis sur aucun d’entre eux et il ne fera pas exception.» Si l’ancien Benfiquiste parvient à marquer les esprits, une solution pourrait être trouvée entre les deux parties mais le Civitas Metropolitano ne lui fera aucun cadeau…