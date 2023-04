C4 : la Fiorentina écrase Lech Poznan, Anderlecht fait le job

Outre le match de l’OGC Nice face au FC Bâle, la Fiorentina se déplaçait sur la pelouse du Lech Poznan lors des quarts de finale aller de la Conference League (C4). La formation italienne n’a fait qu’une bouchée de son adversaire polonais ce jeudi soir (4-1). Après l’ouverture du score de Cabral (4e) et malgré l’égalisation de Velde (24e), les coéquipiers de Sofyan Amrabat ont déroulé. Gonzalez, Bonaventura et Ikoné ont trouvé la faille et offrent quasiment la qualification à la Viola.

Dans l’autre rencontre du soir, Anderlecht recevait Alkmaar. La formation belge a été sérieuse et appliquée dans ce match, s’offrant une belle victoire grâce à des réalisations de Murillo et Ashimeru. Avec ce précieux succès (2-0), l’option est prise pour la qualification en attendant le match retour. Tout se jouera donc la semaine prochaine.

