Real Betis : Isco affiche ses ambitions avant la demi-finale de Conference League

À la veille de la demi-finale aller de Conference League contre la Fiorentina, c’est un Isco déterminé qui s’est présenté en conférence. Alors que le club espagnol est encore en course pour remporter le premier titre européen de son histoire, le milieu de terrain s’est montré très concerné par l’enjeu : « ma mentalité exige que demain (jeudi) soit le match le plus important de ma carrière. J’espère passer quatre ou cinq belles années ici et gagner quelque chose d’historique. »

L’ancien joueur du Real Madrid n’a pas caché non plus son amertume sur son passage chez le rival, le FC Séville, où il a évolué entre août et décembre 2022 : « j’aurais aimé venir deux ans plus tôt », a-t-il glissé, évoquant une « seconde jeunesse » vécue à Heliópolis. Ses performances le confirment : le joueur de 33 ans est un titulaire solide dans le onze de Manuel Pellegrini. Il a inscrit deux buts et distribué une passe décisive sur ses deux derniers matchs de Liga.