Pourquoi la France ne gagnera pas face aux Pays-Bas

L’équipe de France a fait son entrée dans l’Euro 2024 en s’imposant difficilement face à l’Autriche 1-0. Mais les Bleus de Didier Deschamps ont perdu leur capitaine et meilleur joueur Kylian Mbappé à l’heure d’affronter l’autre favori du groupe, les Pays-Bas qui ont de leur côté vaincu la Pologne, non sans mal, sur le score de 2-1. C’est donc probablement la première place du groupe qui va se jouer vendredi soir à Leipzig.

L’équipe de France a bien évidemment de solides arguments pour croire en la victoire. Mais la blessure de Kylian Mbappé contrarie forcément les plans du sélectionneur national qui a vu sa célèbre chance lui faire faux bond. Mais attention, la France n’est pas sans ressources avec des joueurs d’expérience et habitués de ce type de rendez-vous tel que Griezmann, Thuram, Dembélé, Giroud ou encore un Ngolo Kanté impérial pour son grand retour chez les Bleus. Alors, les Bleus vont-ils déjà se qualifier pour les 1/8e de finale de l’Euro 2024 ? On devrait vite le savoir. Pour profiter de ce second match de l’équipe de France, le site de paris sportifs PARIONS SPORT en Ligne vous propose un bonus de bienvenue de 85€ en crédits de jeu en misant jusqu’à 85€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 15€ sans dépôt avec le code FM15**.

Match nul entre la France et les Pays-Bas, cote à 3,30

On l’a vu ce groupe D va être très disputé, encore plus avec l’absence de Kylian Mbappé. Face aux Pays-Bas c’est toute une animation offensive qui va être repensée pour Didier Deschamps. Et si l’on se réfère aux deux derniers matches des Bleus, on voit bien que la France peine à marquer des buts. À l’instar du match nul de préparation face au Canada, on imagine bien un nul entre la France et des Oranje coriaces et qui sont sur une bonne dynamique.

Passe décisive d’Ousmane Dembelé, cote à 4,85

Décevant face à l’Autriche, Ousmane Dembelé aura à cœur de se racheter, surtout avec le forfait de son compère l’attaquant Kylian Mbappé. S’il n’est pas le joueur le plus brillant devant le but, sa capacité à délivrer la dernière passe n’est pas à prouver, que ce soit en Liga (où il avait terminé meilleur passeur du championnat) en Ligue des Champions, mais aussi en Ligue 1, où il a encore excellé dans la dernière passe (9 offrandes en 26 matches). Le voir délivrer une passe décisive face aux Hollandais est une véritable possibilité pour un joueur plus que jamais à la recherche d’un match référence chez les Bleus. Et vu la belle cote à 4,85, pourquoi ne pas tenter sa chance…

But d’Antoine Griezmann, cote à 4,00

Orphelin de Kylian Mbappé et avec un Olivier Giroud incertain, l’Equipe de France aura les yeux tournés vers Antoine Griezmann, l’attaquant de l’Atletico de Madrid, qui a marqué 16 buts en 33 matches de Liga. D’habitude placé plus bas par Didier Deschamps, Grizou aura l’occasion de se rappeler à ses bons souvenirs d’attaquant en Bleu face à la bande à Virgil van Dijk. L’homme aux 44 buts en Equipe de France, dans une compétition qui lui a toujours réussi (7 buts en 12 matches à l’Euro), a de grandes chances de faire trembler les filets de Bart Verbruggen.

Bonus PARIONS SPORT en Ligne : bonus de bienvenue jusqu'à 85€ ainsi que 15€ sans dépôt avec le code FM15**.

