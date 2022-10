Timothée Kolodziejczak signe à Schalke 04

Sans club depuis son départ de l'AS Saint-Etienne en fin de saison dernière, Timothée Kolodziejczak rebondit à Schalke 04.Le défenseur polyvalent s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec le club allemand, actuel 17e de Bundesliga, et qui vient de virer son entraîneur Frank Kramer.

La suite après cette publicité

Depuis quelques jours, le gaucher de 31 ans s'entraînait avec le groupe professionnel. Il a visiblement convaincu. «Kolo a joué 240 fois en Ligue 1 et en Liga et a prouvé qu'il pouvait être un élément fiable de notre défense », a déclaré le directeur sportif, Rouven Schröder. L'ancien Lyonnais portera le numéro 15.

Welcome to Schalke, @TimotheeKolo! ✍️



Timothée Kolodziejczak, who has been on trial recently, has signed a contract valid until the end of the 2022/23 season. 🔵⚪#S04