Schalke 04 : Frank Kramer licencié !

C'était presque inévitable. Après seulement 12 rencontres à la tête du promu de Genselkirchen, Frank Kramer quitte déjà Schalke 04. Un bilan négatif (2 victoires, 3 nuls et 7 défaites) auront eu le dernier mot sur la pérennité de l'entraîneur allemand de 50 ans, lui qui avait rejoint le club en juillet dernier.

La suite après cette publicité

« La façon dont nous avons joué, en particulier lors des matchs à l'extérieur à Leverkusen et Hoffenheim, n'était pas digne du FC Schalke 04. Notre analyse va donc au-delà de l'entraîneur-chef en tant qu'individu. Nous devrons nous améliorer de manière significative dans tous les domaines afin d'être en mesure d'atteindre notre objectif principal - rester en Bundesliga. Nous tenons à remercier Frank Kramer pour son travail professionnel et dévoué. Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir privé et professionnel » indique notamment le communiqué du club.