CdF : Bordeaux s'impose dans le derby face au Stade Bordelais

Suite du 7ème tour de la Coupe de France ce dimanche avec un derby bordelais au programme. À cette occasion, Bordeaux affrontait le Stade Bordelais pour continuer son parcours au prochain tour. La rencontre était assez calme en première période. Les Marine et Blanc gardaient le cuir mais sans réussir à faire sauter le verrou adverse, la faute à une équipe solidaire et regroupée. Après cela, Alberth Elis était à deux doigts de concrétiser la domination des pensionnaires de Ligue 2 mais sa frappe passait de peu à côté (42e). Dans la foulée, Zuriko Davitashvili touchait le poteau juste avant la mi-temps (45e+1). Au retour des vestiaires, Junior Mwanga effectuait un très bon retour dans les pieds des joueurs du Stade Bordelais (47e).

La suite après cette publicité

Quelques minutes avant l'heure de jeu, les Girondins obtenaient un pénalty (54e) transformé par Zuriko Davitashvili (55e, 1-0). Bordeaux continuait de mettre la pression dans la surface adverse et finissait par se procurer une occasion gigantesque pour le break, la barre et le gardien empêchant les Girondins de prendre le large (57e). A l'aube du dernier tiers de la rencontre, Rafal Straczek effectuait une belle parade pour conserver le score (61e). Une dizaine de minutes plus tard, le capitaine, Yoann Barbet, permettait aux siens de faire le break (72e, 2-0). Finalement, Logan Delaurier-Chaubet mettait fin aux espoirs du Stade Bordelais avec une nouvelle réalisation (84e, 3-0). Grâce à cette victoire, Bordeaux sera donc au prochain tour de la Coupe de France.