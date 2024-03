PSG : à quoi faut-il s’attendre pour le retour sulfureux de Luis Enrique sur Twitch ?

Les fans du PSG ont pu s’en apercevoir : Luis Enrique est un homme qui ne mâche pas ses mots et qui ne garde pas sa langue dans sa poche. L’entraîneur espagnol a un caractère bien trempé, et il ne se laisse pas faire, que ce soit face à ses joueurs ou face aux journalistes. Une personnalité forte qui, pour l’instant, semble plaire aux fans du club de la capitale. Comme il a aussi plutôt fait l’unanimité à Barcelone, où nombreux sont les supporters qui espèrent le voir revenir rapidement. A la tête de la sélection espagnole en revanche, sa personnalité un peu clivante n’a donc pas plu à tout le monde, et certains de ses comportements et quelques sorties médiatiques n’avaient pas été appréciés de tous outre-Pyrénées.

Parmi les décisions qui avaient fait beaucoup parler, en plus de celles liées au terrain, il y avait ce choix de faire des lives sur la plateforme Twitch. Du jamais vu pour un entraîneur, et encore moins en plein Mondial. Ce qui a fait grincer des dents chez nos voisins. Pendant ces directs - dont les revenus étaient reversés à une association aidant les enfants souffrant de cancer - Luis Enrique donnait des détails sur la préparation des rencontres de son équipe, donnait des nouvelles de ses joueurs, tout comme il répondait aux questions des supporters espagnols.

Devant son ordinateur, Luis Enrique affichait cependant un visage bien plus apaisé qu’en conférence de presse. Il était souriant, spontané, rigolait et blaguait souvent. L’ambiance générale de ces lives était plutôt bienveillante et bon enfant. Bien loin de la tension qu’on pouvait ressentir lors de ses apparitions face aux journalistes. Pendant les 15 émissions réalisées par le coach depuis le stage de la Roja au Qatar, il n’y a d’ailleurs pas eu de propos polémiques ou de prises de tête, et tout s’est déroulé dans un certain calme.

Il faut dire que sur Twitch, c’était un contexte assez différent de celui des conférences de presse. Luis Enrique pouvait sélectionner les questions des internautes, et il était face à un public plutôt jeune et supporter de son équipe, qui cherchait avant tout à passer un bon moment et à rigoler un peu avec le sélectionneur national. Il n’y avait, ni d’un côté comme de l’autre, envie d’envenimer la situation, déjà assez tendue autour du groupe espagnole à cause des critiques incessantes contre le coach et des résultats moyens de l’équipe. Les supporters du PSG qui se connecteront sur Twitch ce soir pourront donc interagir avec un Luis Enrique décontracté qui risque en plus de leur dévoiler des détails sympathiques et des anecdotes croustillantes sur leur équipe préférée…