EdF : Jules Koundé avoue lire les critiques contre lui

Trois ans après son arrivée chez les Bleus, Jules Koundé a su s’imposer comme un titulaire au poste de latéral droit. Pour autant, le défenseur du Barça continue d’alimenter les débats sur chacune de ses sorties, au même titre que son prédécesseur Benjamin Pavard. Il faut le dire, le poste d’arrière-droit est sinistré depuis des années, ce qui a souvent conduit Didier Deschamps à y repositionner des défenseurs centraux. Avec plus ou moins de réussite. Dans un entretien accordé au Parisien ce samedi, Jules Koundé s’est exprimé sur les critiques et les doutes qui l’escortent en équipe de France. Et il dit les lire, et les comprendre.

«Ce poste, c’est vrai, suscite beaucoup de discussions parce que ceux qui y ont joué, que ce soit Ben (Pavard) ou moi, ne sont pas des latéraux de formation. Mais on a certaines qualités et surtout, à force de travail, on progresse. Les critiques, bien évidemment, on les entend. Je mentirais si je disais que je ne lis ou que je ne vois rien. Les critiques font partie du job, même quand parfois elles sont acerbes ou injustes. Lorsqu’elles sont irrespectueuses, qu’elles visent autre chose que le joueur, j’y accorde vraiment moins d’importance. Quoi qu’il arrive, j’essaie de rester focus sur mon travail, sur ce que j’ai à faire, ce que je peux contrôler et puis j’avance», a indiqué le joueur du Barça.