Ligue 1 : à dix contre onze, Nice obtient le nul à Strasbourg

Cinquième de Ligue 1, mais avec un match en moins que Rennes (4e) et à seulement trois points de Nice (3e), le Racing réalise un exercice 2021-22 sensationnel. Mais pour franchir un cap supérieur et confirmer leur statut d'outsider pour les places européennes, les Alsaciens devaient se montrer contre l'OGC Nice, toujours au coude à coude avec l'OM pour une place de dauphin derrière le PSG et qui reste sur un faible bilan d'une victoire et deux défaites (2-0 contre l'OL, 1-0 contre Clermont) sur ses trois derniers matches.

Devant son public de la Meinau, le RCSA se montrait dangereux d'entrée et, comme à son habitude, cherchait rapidement à débloquer la situation face à la meilleure défense du Championnat. Le premier danger est venu par Gameiro. Servi en retrait, l'international français a tenté une lourde frappe enroulée, sans pouvoir trouver le cadre (15e). Prcic, d'une frappe pied gauche très puissante, obligeait ensuite Benitez à se détendre (29e). De leur côté, les Aiglons ont procédé en contre, comme sur cette percée de Gouiri, rattrapé in extrémis par Djiku (16e). Un début de match dominé par les Alsaciens, qui ne parvenaient pas à trouver la faille.

Walter Benitez infranchissable

Moins spectaculaire, la seconde période démarrait sur le même rythme et les Niçois semblaient décidés à laisser Strasbourg attaquer. Mais à force de subir la pression des hommes de Stéphan, les Aiglons, par Dante, se sont mis en grand danger. Sur un duel dans la profondeur, Gameiro pouvait prendre le dessus en vitesse, puis Dante, d'un tacle mal négocié, écopait d'un second carton jaune synonyme d'expulsion (48e). Malgré tout, les Azuréens ont tenu en infériorité numérique, même si Benitez a dû réaliser un exploit, en deux temps, pour empêcher Diallo d'ouvrir le score, pourtant seul face à lui (79e).

En fin de rencontre, le gardien argentin réalisait un autre arrêt précieux devant Diallo, alors qu'il était au sol (84e). Sans parvenir à s'imposer, Strasbourg gagne un point important et est assuré de rester cinquième à l'issue de la journée, avant un déplacement à Reims. En revanche, Nice reste deuxième, à égalité de points avec l'OM, qui doit affronter Troyes, dimanche (17h). Un mauvais résultat pour les hommes de Christophe Galtier, une journée avant la réception du PSG...