West Ham : grosse sanction pour Kurt Zouma !

Kurt Zouma est dans la tourmente depuis quelques jours et la diffusion d'une vidéo le mettant en scène frappant son chat à de multiples reprises. De nombreuses personnes se sont offusquées, à raison, de ce comportement, mais son club de West Ham l'avait tout de même aligné lors de la rencontre de championnat opposant les Hammers à Watford.

Le joueur, qui a depuis publié des excuses sur les réseaux, a passé une sale soirée ce mardi soir face aux Hornets, hué par les supporters des deux équipes. Et il vient de recevoir deux mauvaises nouvelles. Selon Skysports, le Français se serait fait confisquer ses chats par la RSPCA (équivalent de la SPA en Angleterre) ce mercredi. Mais pas que. « West Ham a confirmé que Kurt Zouma a été condamné à l'amende "la plus élevée possible" et que l'argent a été versé à des organisations caritatives pour animaux. Cela représente deux semaines de salaire, soit 300 000€ », indique de son côté le rédacteur en chef du sport du Times.

