Xavi Simons donne ses 2 modèles au PSG

Jeune joueur du Paris Saint-Germain, Xavi Simons n’a peut-être pas le temps de jeu escompté en équipe première (4 matches de L1 cette saison), mais il a quand même l’opportunité d’apprendre aux côtés des stars parisiennes. D’ailleurs, le jeune Hollandais est très impressionné par un certain Marco Verratti. « Il n'est pas normal. C’est un si bon joueur. Par la façon dont il regarde autour de lui, comment il contrôle le ballon. Je lui parle aussi beaucoup. Il m'accorde beaucoup d'attention. »

La suite après cette publicité

Mais le petit hibou n’est pas son seul modèle au PSG. Il y a aussi un certain Neymar. « Je le vois un peu comme un père. C'est lui qui vient souvent me voir et me demande si j'ai besoin de quelque chose ou si je dois savoir des choses. C'est aussi un très bon gars en dehors du terrain. Une très bonne personne et ça aussi c'est important. Je pense qu'il me voit un peu comme son petit frère. Il m'a vu grandir quand j'étais au Barça. J'ai aussi fait une publicité avec lui. Ça crée un lien », a-t-il déclaré à NOS.