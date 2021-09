Young Boys - Manchester United : les compositions sont là

La Ligue des Champions reprend ses droits et offre pour commencer un duel séduisant entre les Young Boys et Manchester United. A domicile, les Suisses se présentent en 4-2-3-1 avec David von Ballmoos dans les cages. Devant lui, Silvan Hefti, Mohamed Ali Camara, Sandro Lauper et Ulisses Alexandre Garcia Lopes composent la défense. Dans l'entrejeu, on retrouve Christian Fassnacht, Vincent Sierro, Christopher Martins Pereira, Michel Aebischer et Moumi Ngamaleu. Enfin, Meschack Elia est seul en attaque.

De son côté, Manchester United s'articule en 4-2-3-1 avec David De Gea comme dernier rempart. Ce dernier peut compter sur Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Luke Shaw en défense. Fred et Donny van de Beek assurent le double pivot. Seul en pointe, Cristiano Ronaldo est soutenu par Jadon Sancho, Bruno Fernandes et Paul Pogba.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Young Boys : Ballmoos - Hefti, Camara, Lauper, Garcia - Sierro, Martins Pereira - Fassnacht, Aebischer, Ngamaleu - Elia

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Fred, Van de Beek - Sancho, Fernandes, Pogba - Ronaldo