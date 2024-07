OL : David Friio raconte les coulisses du retour de Georges Mikautadze

Neuf ans après son départ, Georges Mikautadze est de retour à l’OL. Longtemps annoncé proche de Monaco, puis de Lens, l’international géorgien a finalement fait le choix du retour aux sources après un Euro exceptionnel avec son pays. Dans un entretien accordé au Progrès, le directeur sportif lyonnais David Friio a raconté les coulisses de cette arrivée inattendue.

«Quand vous parlez d’inattendu, c’est un peu le but de travailler comme ça. On ne fait pas toujours exprès, mais le plus important était de savoir qui était le numéro un dans nos listes. Et c’était Georges, a expliqué le dirigeant de 51 ans. Alors, on a travaillé en sous-marin, on a été dans le relationnel, l’échange. Et après, le déclencheur, c’est le choix du joueur. Il fallait l’amener là. On lui a expliqué le projet, pourquoi on le voulait. C’était vraiment inattendu parce qu’il était annoncé ailleurs. Mais c’était notre mission. On a eu la conviction que Georges pouvait revenir. Il y a toujours des petits doutes car parfois on ne maîtrise pas tout. Mais quand on boucle bien les choses, avec un process dans l’ordre, une volonté commune, alors ça se fait. On est très heureux.» Et les supporters également.