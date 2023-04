Liverpool : les vacances seront très courtes prévient Jürgen Klopp

Jürgen Klopp ne veut pas revivre pareille saison. 7e de Premier League et donc encore incertain de disputer une coupe d’Europe l’an prochain, Liverpool a en plus de cela été éliminé de toutes les autres compétitions. Cet exercice est le pire depuis bien longtemps pour les Reds sous la houlette de leur coach allemand. Ce dernier a d’ailleurs prévenu en conférence de presse, avant le déplacement de ce soir à West Ham (33e journée), qu’il allait accorder moins de vacances à ses joueurs cet été afin de les avoir à disposition plus tôt pour la reprise.

«Cette année doit être différente. Nous devons mettre de l’intensité, et nous devons préparer cela pendant la pré-saison. C’est pourquoi je veux qu’ils retrouvent l’entraînement le plus rapidement possible, en respectant tout de même leur besoin de vacances. Je veux qu’ils partent en vacances le plus longtemps possible mais, pour l’année prochaine, nous devons nous assurer d’être ensemble le plus tôt possible. La prochaine saison est au-dessus de tout, pour être honnête.» Selon le Daily Mail, Klopp sera de retour le 8 juillet, un mois après la fin de saison précédente. Les joueurs sont attendus eux le 11 juillet, même les internationaux alors que les derniers matchs de sélections se tiennent le 20 juin.

