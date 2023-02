Fabien Ourega transferé au FC Astana !

Après une bonne saison réalisée du côté du Zalgiris Vilnius en Lituanie où il a été l’un des meilleurs joueurs, Fabien Ourega va découvrir un nouveau championnat. L’attaquant de 30 ans s’est engagé du côté du Kazakhstan et plus précisément du FC Astana qui évolue en première division.

L’ancien Sochalien, qui a été transféré pour une somme de 200 000 € plus bonus, s’est engagé pour une durée de 1 an plus une saison en option au sein du club champion du Kazakhstan, habitué des préliminaires de Ligue des Champions.



