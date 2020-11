Leipzig : Dayot Upamecano absent deux semaines

Titularisé dans l’axe de la défense à trois du RB Leipzig contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions mercredi soir (2-1), Dayot Upamecano et les siens l’ont emporté. Si tout n’a pas été parfait pour le défenseur international français, ce dernier et son équipe menés au score, sont parvenus à revenir dans la rencontre et ainsi prendre trois longueurs d'avances sur les Parisiens.

Malheureusement, au passage, l’ancien joueur du RB Salzbourg absent de la liste de Didier Deschamps, a subi durant la rencontre une légère lésion des fibres musculaires à l’arrière de la cuisse droite. Le club allemand vient d’officialiser sur son compte Twitter l’absence du son défenseur de 22 ans pour les 10 à 14 prochains jours.