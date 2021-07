Amical : Nice fait match nul contre l’AC Milan, Giroud déjà buteur

Nice et l’AC Milan s’affrontaient ce samedi en match amical. Mike Maignan était titulaire dans les cages milanaises. Du côté des Aiglons, les nouvelles recrues Rosario et Kluivert ont débuté la rencontre. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul, ce sont les Niçois qui ont ouvert le score par l'intermédiaire d’Amine Gouiri, à la suite d’une faute dans la surface entraînant un pénalty transformé par l’attaquant (58e).

À la 61e minute, Olivier Giroud a remplacé Rafael Leao pour ses premières minutes depuis son arrivée en provenance de Chelsea. L’international français n’a pas tardé à s'illustrer. Quatre minutes après son entrée en jeu et sur son premier ballon, il permettait à son équipe de recoller au score d’un but de la tête. Score final 1-1. L’OGC Nice se rassure un peu avant la reprise de la Ligue 1. Les Aiglons seront opposés à Reims dimanche 8 août pour la première journée de championnat.

First joy for #ACMilan for @_OlivierGiroud_, even if it is a friendly 💪#OGCNiceMilan 1-1 #SempreMilan pic.twitter.com/esmSZi5ZbD