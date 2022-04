Serie A : l'Inter leader provisoire après sa victoire à La Spezia

Match d'ouverture de la 33e journée de Serie A : l'Inter Milan se déplaçait sur la pelouse de La Spezia pour prendre provisoirement la place de leader au classement, et ainsi mettre la pression sur l'AC Milan, qui reçoit le Genoa dans la même soirée (match à suivre sur notre live commenté sur FM), et Naples, qui accueillera l'AS Rome lundi prochain.

Les Nerazzurri ont tremblé mais ont finalement pris les trois points en terres liguriennes (2-0). Le milieu de terrain croate Brozovic (31e) et l'attaquant argentin Martinez (73e) et l'entrant chilien Alexis Sanchez (90+3e) ont permis à la formation lombarde de se hisser à la première place du championnat transalpin (3-1), et ce malgré la réduction du score tardive de Maggiore (88e). Les hommes de Thiago Motta restent à la 15e place, mais avec 11 points d'avance sur le premier relégable.