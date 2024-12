CdM 2022 : la France ne méritait pas du tout de gagner pour Di María

Lionel Messi et Ángel Di María avaient bien failli voir leur destin leur échapper. Deux ans jour pour jour après cette finale de Coupe du Monde légendaire remportée face à l’équipe de France, dont on se passera de refaire le scénario pour éviter de remuer le couteau dans la plaie, El Fideo a accordé un entretien au journal argentin Olé. Il est notamment revenu sur l’égalisation venue de nulle part de Kylian Mbappé, qu’il ne trouvait pas méritée. Pour lui, les Bleus n’ont de toute façon jamais mérité de remporter cette finale.

«Je n’arrivais pas le croire, et en même temps, je gardais cette foi comme quoi cette victoire ne pouvait pas nous échapper, que ça ne pouvait pas nous arriver encore une fois (de perdre en finale ndlr). On avait fait une Coupe du Monde spectaculaire, on avait fait les choses presque parfaitement sur cette finale, avec 75 minutes à un niveau incroyable, retrace Di María. Et puis Kylian se réveilla… Mais ce n’était absolument pas mérité pour eux, d’aucune façon. Je pense que nous avions fait une finale extraordinaire et qu’on méritait de gagner ce match. La seule chose qui me venait à l’esprit à ce moment-là, c’était que la victoire ne pouvait pas nous échapper.»