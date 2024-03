EdF : Dimitri Payet veut participer aux Jeux Olympiques

Dimitri Payet et l’Équipe de France, l’histoire n’est peut-être pas terminée. Le nouveau joueur de Vasco de Gama, dans une interview à L’Équipe, a envoyé un message fort à la fédération pour participer aux prochains JO : « je suis à la disposition de la France. Je sais ce que c’est de jouer un Euro dans mon pays et c’était extraordinaire. En revanche, j’ignore ce que c’est de disputer les JO. En tant que Français, j’aimerais bien vivre une telle expérience. Ça me plairait oui. Je suis à la disposition de l’équipe de France, quelle qu’elle soit. On verra bien. »

Celui qui n’a plus porté les couleurs des Bleus depuis le 11 octobre 2018 et un match amical contre l’Islande, devra négocier avec Thierry Henry pour faire partie des trois jokers possibles (joueurs de plus de 23 ans) afin de réaliser la compétition olympique. L’histoire rappellerait celle d’André-Pierre Gignac aux Jeux de Tokyo en 2021. L’ancien Marseillais, lui aussi exilé en Amérique, n’avait cependant pas réussi à porter l’équipe de France olympique.