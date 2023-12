James Rodriguez a vécu l’enfer à Al-Rayyan

Après avoir porté les couleurs d’une poignée de clubs européens tels que le FC Porto, l’AS Monaco, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich au cours de la dernière décennie, James Rodriguez optait pour un challenge à mille lieux du vieux continent. Séduit par l’aspect financier et désireux de retrouver du temps en vue de participer, à l’époque, à la Coupe du monde 2022 au Qatar, le milieu offensif colombien s’engageait en faveur d’Al-Rayyan. Une aventure qui a tourné au vinaigre puisque le joueur de 32 ans résiliait d’un commun accord son contrat avec les pensionnaires du stade Ahmad-ben-Ali après seulement 6 mois et 16 apparitions (5 buts). Désormais joueur de São Paulo, le natif de Cucuta a indiqué lors d’une interview accordée à l’émission Esporte Globo qu’il avait vécu l’enfer en terre qatarie.

«La vie et la culture sont très difficiles au Qatar, c’était un pays où il était difficile de s’adapter. Vous savez qu’au football, tout le monde est nu quand il prend une douche, mais mes coéquipiers m’ont dit : tu ne peux pas faire comme ça. J’avais peur. Là-bas, tout le monde mange à la main, ce qui était difficile pour moi. Ils m’en ont porté et j’ai dit : Non merci. J’ai demandé des couverts et ils m’ont dit : Non, avec ta main, et je leur ai répondu : Tu es fou, je ne vais pas manger avec ma main», a-t-il notamment exprimé, visiblement incapable de se plier aux coutumes locales, des propos rapportés par BILD.