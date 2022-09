James Rodriguez résilie avec Al Rayyan

L'an dernier, James Rodriguez (31 ans) a rejoint Al Rayyan au Qatar. Mais son passage là-bas n'aura été que de courte durée. En effet, son club vient d'annoncer son départ.

«Al Rayyan résilie le contrat du professionnel colombien James Rodriguez par consentement mutuel après avoir trouvé un accord entre les deux parties», peut-on lire sur le communiqué de presse. L'ancien joueur du Real Madrid devrait rejoindre l'Olympiakos.

الريان ينهي عقد المحترف الكولومبي خاميس رودريجيز بالتراضي بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين



Al Rayyan terminates the contract of Colombian professional James Rodriguez by mutual consent after reaching an agreement between the two parties pic.twitter.com/KI1cN8mHYR