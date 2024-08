Club Bruges : enquête à venir après des saluts fascistes de supporters

Nouveau scandale de racisme dans le football. À l’occasion du match entre le Standard de Liège et le Club Bruges, se tenait une minute d’applaudissements en faveur de la lutte contre le racisme. Un moment gâché par les supporters brugeois, auteurs de saluts de Kühnen en tribune, une alternative au salut nazi. Sur X, le club belge a immédiatement pris position contre ses propres supporters, en assurant qu’un enquête serait ouverte. «Nous avons reçu une photo via différents canaux d’un comportement particulièrement inapproprié de la part de la section extérieure. Le Club souligne qu’il prend cette question très au sérieux et qu’il poursuivra son enquête. D’autres communications suivront lorsque nous aurons plus d’informations».

La suite après cette publicité

Alors que l’affaire des chants racistes entonnés par les Argentins continue d’embraser le monde du football. Voici un nouveau scandale qui va venir salir, une fois de plus, l’image du sport et qui doit relancer la question du ménage à effectuer dans les tribunes des stades de football. Une bannière "Fuck Antifa" a également été brandie par le parcage brugeois pendant cette minute d’applaudissements, censée célébrer l’unité et la lutte contre le racisme. Affligeant…