Mercato : le FC Barcelone fait une offre surprise pour un nouveau défenseur

Le Barça a déjà énormément recruté, grâce aux différents leviers financiers activés par Joan Laporta, et n'a visiblement pas l'intention d'en rester là. Aux dernières nouvelles, l'arrivée de Jules Koundé bouclait la défense centrale, où on retrouve désormais le Français, Gerard Piqué, Ronald Araujo, Eric Garcia et Andreas Christensen. C'est sur les flancs que l'écurie catalane voulait recruter, avec Marcos Alonso pour le côté gauche et Azpilicueta à droite.

Du moins, c'est ce qu'on pensait jusqu'ici. Effectivement, le journal Sport et le média Relevo dévoilent une drôle d'information. Le FC Barcelone aurait ainsi soumis une offre à l'Athletic pour Íñigo Martínez, le défenseur basque de 31 ans qui a souvent été dans le viseur du club. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, quand l'option Koundé semblait difficile et que l'ancien Sévillan semblait promis à Chelsea.

Le Barça en position de force

Une proposition de 15 millions d'euros a été formulée pour l'international espagnol. Un prix relativement bas qui s'explique par la situation contractuelle du joueur, dont le contrat expire dans un an, et qui n'a toujours pas prolongé avec son club. Il n'aurait d'ailleurs pas l'intention de le faire, et le Barça se sait donc en position de force dans ce dossier.

Le journal catalan indique qu'il est fort probable que l'Athletic refuse cette offre pour le patron de sa défense, et reste à voir si les Barcelonais reviendront à la charge ou non. En revanche, l'intérêt catalan pour Martinez pose bien des questions, notamment sur le positionnement de Jules Koundé ou de Ronald Araujo, qui pourraient donc être considérés comme des latéraux droits aux yeux de Xavi...