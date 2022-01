Brésil : scènes effroyables lors d'un match de Coupe entre São Paulo et Palmeiras

La suite après cette publicité

Le fléau des incidents dans les stades continue de s'abattre sur la planète football et le Brésil n'y échappe pas... Samedi soir, lors de la demi-finale de la Copinha (l'équivalent de la Coupe Gambardela) entre São Paulo et Palmeiras (0-1), à Barueri, une poignée de supporters du São Paulo est descendue sur la pelouse pendant le temps additionnel afin d'en découdre avec des joueurs du Palmeiras. Des scènes d'une rare violence où plusieurs agresseurs ont finalement été stoppés par plusieurs joueurs avant que la sécurité intervienne.

Finalement, après six minutes complètement surréalistes, l'arbitre de la rencontre a décidé de reprendre les débats. Une décision qui n'a pas manqué de choquer les téléspectateurs qui suivaient ce match en direct sur la chaîne nationale SporTV. À noter qu'après ces échauffourées, un couteau a été retrouvé sur la pelouse et quatre supporters ont été arrêtés et interrogés par la police. Pour tenter de parler encore un peu de football, Palmeiras affrontera Santos, mardi, en finale de cette Copinha.