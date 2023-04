L’OL dément la vente de l’OL féminin

Il y a quelques minutes seulement, le quotidien L’Equipe révélait que John Textor, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais, avait vendu la majorité des parts de l’OL féminin à Michele Kang. Elle aurait racheté 52% des parts de l’OL Féminin pour un peu plus de 50 M€. les 48% restants seront la propriété de l’OL Groupe. Mais voilà, le club rhodanien a démenti l’information par le biais d’un communiqué.

La suite après cette publicité

«L’Olympique Lyonnais tient à démentir les informations inexactes publiées par le journal L’Équipe sur une éventuelle cession de son équipe féminine qui aurait été annoncée lundi dernier aux joueuses par Vincent Ponsot.», peut-on lire. Cela dit, la suite du communiqué s’avère plus nuancée. «Par ailleurs, si une volonté de créer une plateforme mondiale dédiée exclusivement au football féminin a toujours été une réalité pour OL Groupe et Jean-Michel Aulas, la description donnée par L’Équipe est profondément déformée. Aucun accord n’a été entériné, et encore moins dans les modalités décrites par le journal. Depuis très longtemps et concrétisé depuis trois ans avec OL Reign, OL Groupe a déjà démontré sa forte volonté de créer le premier multi club féminin, basé sur une synergie à travers tous les continents. OL Groupe a toujours porté l’idée de contribuer positivement au développement du sport féminin et de ses athlètes pour tendre davantage vers l’excellence. Dans ce contexte, il est vrai qu’OL Groupe échange aujourd’hui avec un certain nombre de nouveaux partenaires pour faire évoluer son projet et encore plus réaffirmer et amplifier sa position de leader mondial du football féminin.» Affaire à suivre donc.

À lire

John Textor a vendu l’OL féminin