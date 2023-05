La Real Sociedad tacle le FC Barcelone

Le FC Barcelone a fêté avec son public le titre de champion d’Espagne ce samedi. Toutefois, la soirée n’a pas été parfaite puisque les Catalans se sont inclinés face à la Real Sociedad (1-2). Avant la rencontre, Xavi avait déclaré sa flamme pour Martín Zubimendi, joueur de l’équipe basque et courtisé par le Barça. Une sortie que n’a pas appréciée le directeur du football de la Real, Roberto Olabe, comme il l’a affirmé au micro de DAZN.

« Je ne pense pas qu’il soit très logique que l’entraîneur adverse parle d’un joueur qui joue le prochain match avec nous. Nous n’aimons pas trop les spéculations, nous comprenons que Zubimendi est un très bon joueur, comme nous en avons d’autres, et qu’ils peuvent faire l’objet d’une attention particulière de la part d’autres clubs, mais nous nous en tenons à ce que nous faisons : continuer à grandir, être un projet sérieux dans lequel les gens et les garçons ont confiance. L’éthique du travail, le respect des règles, des règlements et des normes sont à la base de tout. Et c’est notre voie. Tout le reste relève de la responsabilité de chacun ».

