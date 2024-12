OM - Monaco : Amir Murillo souligne la bonne mentalité marseillaise

L’OM a complètement renversé l’AS Monaco ce dimanche soir, au stade Vélodrome, lors de la 13ème jouréne de Ligue 1. Pourtant menés au score, les Phocéens ont réussi à verrouiller un succès extraordinaire en seconde période grâce à Luis Henrique et Mason Greenwood. Au micro de DAZN, Amir Murillo, titulaire ce dimanche soir, n’a pas caché sa joie après une semaine intense en travail pour préparer cette affiche :

La suite après cette publicité

«C’est super pour nous d’avoir gagné ce match. On avait eu de bonnes situations avant mais on a essayé de donner le meilleur. On a pris les 3 points et tout le monde est content. Nous savions qu’on devait prendre les 3 points. On a fait le travail. On savait qu’on n’avait pas fait de très bonnes choses à la maison et là on a essayé de faire mieux pour les 3 points avec la bonne mentalité»