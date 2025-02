PSG : Luis Enrique se fiche de finir la saison invaincu

Si en Ligue des Champions, la qualification en barrages s’est faite aux forceps, le PSG est à l’inverse très solide leader de Ligue 1. Premiers avec dix points d’avance sur l’OM, les Franciliens sont également toujours invaincus en championnat, avec 15 victoires et 5 matchs nuls. Ce vendredi, les pensionnaires du Parc des Princes reçoivent l’AS Monaco dans leur antre, et l’objectif sera évidemment d’aller chercher la victoire, et donc, de poursuivre cette incroyable série.

Présent en conférence de presse à la veille de ce choc, Luis Enrique a été interrogé à propos de l’invincibilité de son équipe en championnat. Si cela peut ressembler à du bluff, l’Espagnol à affirmer n’avoir que faire de terminer la saison sans défaite et n’être focalisé que sur le titre : « je n’ai jamais parlé de ce sujet-là, ça ne m’intéresse pas du tout. Le plus important c’est de gagner des titres. Si ces titres viennent avec des records, c’est merveilleux, mais ce n’est pas l’objectif. »

