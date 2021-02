OM - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est un jour que les fans de l'OM et du PSG, et de façon plus globale tous les fans de foot français, attendaient avec impatience. Ce soir, les Phocéens accueillent leur rival parisien à l'Orange Vélodrome pour ce duel de la 24e journée de Ligue 1 (à suivre en direct sur Foot Mercato). Un duel entre équipes sur des dynamiques bien opposées, tant sur le terrain qu'au niveau institutionnel.

Ainsi, les Phocéens sont sur une série de cinq rencontres de rang sans connaître la victoire en championnat, pendant que les Parisiens eux enchaînent les succès si on met de côté cette déroute à Lorient (3-2). Si les Marseillais s'étaient imposés au Parc en début de saison (1-0), les Parisiens ont pris leur revanche en s'offrant le Trophée des Champions contre l'équipe alors entraînée par AVB à la mi-janvier (2-1).

Neymar, toujours incertain

Pour cette affiche, Nasser Larguet va devoir faire sans Milik ni Amavi. Mandanda occupera les cages, protégé par une défense composée de Sakai, Caleta-Car, Alvaro Gonzalez et Pol Lirola. Devant la défense, on retrouvera Kamara, épaulé par Pape Gueye et Valentin Rongier. Devant, le duo Payet-Thauvin devra servir un Benedetto aligné en référence offensive.

En face, Pochettino sera lui privé de Keylor Navas, entre autres. Sergio Rico occupera donc sa place dans les cages. Florenzi et Kurzawa seront sur les flancs, pendant que la charnière sera composée de Kimpembe et Marquinhos. Le duo Paredes-Verratti devra faire la loi dans l'entrejeu, alors que Di Maria et Neymar, qui sera cependant incertain jusqu'à la dernière minute, devraient être alignés sur les ailes. Devant, Kylian Mbappé et Mauro Icardi voudront faire mal à la défense marseillaise.