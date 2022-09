PSG : Neymar envoie un sacré message à Lionel Messi

La suite après cette publicité

À l’occasion d’un entretien accordé à DAZN et diffusé en marge du choc contre la Juventus (2-1), Neymar s'est exprimé sur son début de saison avec le Paris Saint-Germain. Pouvant déjà se targuer de 9 buts et 7 passes décisives en 8 matches toutes compétitions confondues, l'international brésilien s'est également confié sur l'arrivée de Lionel Messi dans la capitale française. Et le Brésilien de 30 ans semble prêt à tout casser avec la Pulga.

«J’ai connu Leo pendant un long moment. J’ai pu l’aider sur le terrain et à l’entraînement en lui parlant. C’est difficile de faire un tel changement parce qu’il a été à Barcelone pendant plusieurs années, et maintenant tout a changé pour lui et sa famille. C’est dur, mais je pense qu’il devient meilleur maintenant, et qu’il se sent chez lui. Je veux qu’il s’éclate, et je veux qu’on s’éclate ensemble. Nous savons que nous avons beaucoup de choses et de difficultés devant nous, mais je suis sûr que nous pouvons passer au-dessus. »