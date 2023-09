Real Madrid : Aurélien Tchouaméni prend Carlo Ancelotti à contre-pied

La suite après cette publicité

Entrée en lice réussie pour le Real Madrid ! Opposé à l’Union Berlin, le club madrilène a dû se montrer patient pour venir à bout de son adversaire et s’est offert son premier succès dans le temps additionnel grâce à une énième réalisation de sa recrue phare, Jude Bellingham (1-0). Une victoire qui permet aux Merengues de prendre la tête de la poule C, pour le plus grand bonheur de leur entraîneur Carlo Ancelotti. Interrogé sur ses chances de remporter à la Coupe aux grandes oreilles en marge de cette première affiche, le technicien italien avait botté en touche en estimant que Manchester City, vainqueur de l’édition précédente, partait avec le statut de favori.

Consulté par la presse espagnole à ce sujet à l’issue de la victoire face aux Allemands, Aurélien Tchouaméni a pris à contre-pied son coach avec une touche d’humour. «Qui a dit ça, le coach ? Je dois aller parler avec lui. Le Real Madrid a 14 Ligues des champions, je ne peux pas dire que nous sommes les favoris, mais si vous voulez dire qui va gagner cette compétition, il faut dire le Real Madrid en premier. Après, si les gens disent que c’est juste Manchester City, ça n’a pas d’importance pour nous, on doit juste travailler et gagner les matchs pour remporter cette compétition», a certifié l’international français (27 sélections, 3 buts), des propos rapportés par Marca.