Maxime Lopez tacle l’OM

Aujourd’hui installé à Sassuolo, Maxime Lopez vit une jolie parenthèse de sa jeune carrière de footballeur. L’ancien minot de l’OM, âgé de 25 ans désormais, s’est livré sur sa carrière dans un entretien accordé à l’émission Le Club des 5 sur Youtube. Sans détour et sans slalom, il est également revenu sur son passage à l’OM, qu’il ne regrette absolument pas, mais qu’il aurait envisagé différemment.

La suite après cette publicité

«Honnêtement, je n’ai aucun regret. J’ai des moments de nostalgie. Je repense à ma première année à l’OM quand j’avais 18 ans. Tout allait bien, à ce moment-là… On me parlait du Barça, rembobine-t-il. Lors de la première année à l’OM il y a eu des moments de creux. Mais comme j’étais le petit jeune, on y a moins fait attention. C’est la seule année à Marseille où j’ai été protégé. Après on m’a tué…»

À lire

Mercato OM : un nouveau départ se précise