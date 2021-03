Ligue 2 : neuf joueurs d'Amiens testés positifs à la Covid-19

Le club d'Amiens, actuel 10e de Ligue 2, est victime d'un cluster. Après six tests positifs à la Covid-19 dans l'effectif professionnel, c'est désormais neuf joueurs qui sont touchés par le virus. Ils ne sont pas les seuls au club.

Certains membres du staff et de l'équipe dirigeante sont également positifs. Selon les informations du Courrier Picard, la tenue de la rencontre de Ligue 2 prévue le 3 avril prochain entre Dunkerque et Amiens est menacée. Si 10 cas ou plus sont détectés à moins de 48 heures du coup d'envoi, le match sera alors reporté.