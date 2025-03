CdM : la FIFA prévoit un show à la mi-temps de la finale

C’est un nouveau pas vers l’américanisation du football. La FIFA souhaite imiter la NFL et avoir son fameux show à la mi-temps de son plus grand match, à savoir la finale de la Coupe du monde. Et quoi de mieux que d’organiser ça à l’occasion du prochain mondial, dont la finale aura lieu aux Etats-Unis. Gianni Infantino a annoncé avoir confié à Chris Martin, le chanteur de Coldplay, et à un autre musicien de proposer une liste d’artistes pouvant assurer l’événement.

Se pose alors une autre question. De quelle durée sera la mi-temps ? Celle-ci est habituellement de 15 minutes mais elle devra forcément être rallongée pour l’occasion afin de laisser le temps à l’installation de la scène, son démontage, et aux artistes de se mettre en place pour le concert. Pour cela, il faudra passer par un changement de texte à la FIFA. En NFL, seul le Super Bowl dispose d’une mi-temps plus longue (environ une demi-heure) pour permettre au spectacle d’avoir lieu, là où les autres matchs de la saison ont une pause de 15 minutes.