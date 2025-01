PSG : nouveau couac dans le dossier Randal Kolo Muani

C’est une situation qui a fait beaucoup réagir ces derniers jours. Alors qu’il avait passé sa visite médicale avec succès, Randal Kolo Muani n’a pas pu être officialisé par la Juventus. La raison ? Le PSG a atteint sa limite de joueurs prêtés à l’étranger (6) et ne peut donc pas boucler ce deal. Si le club italien a dénoncé l’amateurisme du club parisien dans ce dossier, les deux clubs semblent, malgré tout, très optimistes concernant une issue positive pour Kolo Muani.

Ce samedi, le directeur sportif de la Juventus Cristiano Giuntoli a encore affiché son optimisme. «L’accord avec Randal Kolo Muani aura lieu, il s’agit simplement de problèmes techniques à résoudre. Randal jouera pour la Juventus à partir de la semaine prochaine. » Justement, si solution il y a, cela passera forcément par le PSG qui s’active donc pour casser un prêt ou vendre l’un de ses joueurs. La tendance était à la vente de Cher Ndour, prêté à Besiktas mais en partance pour la Serie A. Mais pour le moment, aucune avancée n’est à signaler. C’est en tout cas ce qu’explique L’Équipe dans son édition du jour.

Le PSG espérait vendre Carlos Soler

L’épineux dossier Kolo Muani n’a pas connu d’avancée majeure ce samedi. Le PSG discute pour casser le prêt de plusieurs joueurs et pas seulement celui de Ndour. Mais à en croire le quotidien français, Paris a connu un premier coup dur puisqu’il pensait que Carlos Soler allait signer définitivement à West Ham. C’était la tendance et le club anglais semblait prêt à lever l’option d’achat de 20 millions ce qui allait ainsi régler les soucis du PSG pour cet hiver.

Mais voilà. Entre temps, le coach espagnol Julen Lopetegui a été limogé et Graham Potter a débarqué. Les Hammers ne semblent plus vouloir l’acheter définitivement. Pour autant, le PSG a relancé les discussions avec le club anglais pour connaitre la tendance. L’Équipe précise que le PSG veut régler la situation de plusieurs joueurs prêtés pour ne pas handicaper le mercato hivernal et surtout les sorties de Skriniar et Asensio qui ne devraient pas partir en transfert sec en plein milieu de la saison. Le temps presse et le PSG va devoir être très convaincant.