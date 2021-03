Ligue des Champions : le tirage intégral des quarts et des demi-finales

La suite après cette publicité

C’est le jour J. Après avoir bataillé pour éliminer le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain connaît enfin l’identité de son adversaire pour les quarts de finale à l’occasion du tirage au sort prévu ce vendredi. Une double confrontation qui se disputera en deux manches : l’aller le 6 ou 7 avril et le retour une semaine plus tard (13 ou 14 avril). Et si les hommes de Mauricio Pochettino espéraient sans doute tomber sur l’équipe que tout le monde voulait tirer, le FC Porto. Ils ont finalement hérité du pire tirage possible.

Le club de la capitale rencontrera en effet le tenant du titre, le Bayern Munich, pour un remake de la finale 2020 (victoire 1-0 des Allemands). Sur le papier, ce duel s’annonce très compliqué pour les Franciliens, mais aussi très spectaculaire entre les deux meilleures attaques de la compétition (24 buts pour le Bayern, 18 pour le PSG). Petite statistique : il n’y a jamais eu de match nul entre ces deux équipes en Ligue des Champions. Finaliste du dernier Final 8 à Lisbonne, le club de la capitale aura « l’avantage » d’aborder cette confrontation dans la peau de l’outsider et de recevoir au retour, même si Paris devra plus que jamais prouver sa valeur.

Et ce n’est pas tout. Tirage intégral oblige, les Rouge-et-Bleu ont également été fixés sur l’affiche des demi-finales qui les attend en cas de qualification. Et là encore, ils n’ont pas été gâtés puisque c’est le vainqueur du duel entre Manchester City et le Borussia Dortmund qui se dressera devant eux. Pour le reste des affiches, on aura droit à la revanche de la finale 2018 entre le Real Madrid et Liverpool. Enfin, Thomas Tuchel et Chelsea s’en sont très bien sortis en tirant le FC Porto.

Les affiches des quarts de finale (aller les 6-7 avril ; retour les 13-14 avril) :

Manchester City - Borussia Dortmund

FC Porto - Chelsea

Bayern Munich - PSG

Real Madrid - Liverpool

Les affiches des demi-finales (aller les 27-28 avril ; retour les 4-5 mai) :