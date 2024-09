EdF : le message patron de la FFF à Antoine Griezmann

Sans surprise, les hommages se succèdent après l’annonce de la retraite internationale d’Antoine Griezmann (137 capes 44 buts, 38 passes décisives). Et après Didier Deschamps et Raphaël Varane, c’est au tour du président de la FFF, Philippe Diallo, de saluer le parcours du joueur de l’Atlético de Madrid avec les Bleus.

« À l’heure où Antoine Griezmann annonce sa retraite internationale, le premier mot qui me vient à l’esprit est merci. Merci à l’immense joueur qui a tant apporté à l’Équipe de France. Merci au footballeur merveilleux, ce gaucher fantastique, qui nous a tous fait rêver par ses exploits. Merci à l’homme, chaleureux, humble, généreux, toujours proche des supporters. Antoine Griezmann a marqué l’histoire de l’Équipe de France de manière exceptionnelle. Au cours d’une décennie sous le maillot tricolore, il a été l’un des artisans majeurs des plus grands succès des Bleus, au premier rang desquels la victoire à la Coupe du monde 2018. Il nous avait également enchantés lors de l’Euro 2016, dont il a fini meilleur joueur et meilleur buteur. Ses statistiques témoignent de l’empreinte historique qu’il laissera dans les annales du football français : troisième joueur le plus capé avec 137 sélections, et le plus sélectionné en phase finale, 4e meilleur buteur avec 44 réalisations, meilleur passeur décisif. Au-delà de ces chiffres fantastiques, je veux saluer l’indéfectible amour d’Antoine Griezmann pour le maillot bleu. Il a été d’une fidélité absolue, exemplaire à l’Équipe de France. Comment ne pas être ébahi par son improbable record de 84 matches consécutifs, soit six ans sans discontinuer. Antoine Griezmann a encore témoigné de manière spontanée et sincère son attachement à la France lors des Jeux olympiques à Paris. Pour tout ce qu’il a accompli et ce qu’il représente, Antoine Griezmann est une légende de l’Équipe de France et du football français, mondial. Je n’ai qu’un mot à lui adresser : merci. Merci pour tout », a déclaré le dirigeant sur le site officiel de la FFF.