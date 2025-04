EdF : la folle accusation de Jérôme Rothen envers Kylian Mbappé

Quelques jours après le succès des Bleus contre la Croatie, décrochant leur place en demi-finale de Ligue des Nations, un reportage a été diffusé par Téléfoot, montrant le discours de Kylian Mbappé avant la rencontre. De quoi faire enrager l’ancien international Jérôme Rothen : «Kylian, vous savez ce que j’en pense, et je le critique parce qu’il manque de sincérité. Tout est faux dans ce qu’il dit, comme dans ce qu’il fait. Là, il est en train de se refaire une image, et il est arrivé en forçant le trait. Et j’ai du mal avec ces documentaires qui sortent, soi-disant des 'insides’ qui montrent des choses qui sont préméditées», a déclaré le consultant au micro de RMC.

Avant de nuancer : «dans son rôle de leader, en haranguant la foule et ses coéquipiers, il a été parfait, la preuve, la France a fait un bon match et s’est qualifiée pour le Final Four. Par contre, quand tu as ce genre de personnalité face à toi, qui manque de sincérité dans ses actions comme sur la fin de son histoire au Paris Saint-Germain, je me méfie.» Un discours qui ne passe pas aux yeux de l’ancien monégasque et parisien, mais qui aura eu le mérite de montrer des résultats.